بالفيديو: ديزني تمنح مشاهديها جرعة من الإثارة لفيلم Aladdin..وويل سميث يحي ذكرى إحدى أفلامه!

أطلقت شركة "ديزني" فيديوهين ترويجيين لفيلمها المنتظر Aladdin هذا الأسبوع، والتي تبرز روح الفكاهة التي يتمتع بها النجم الأمريكي العالمي "ويل سميث" بدوره في شخصية الجني الأزرق.

يعرض المقطع الأول حوار يدور بين النجم الكندي ذي الأصول المصرية "مينا مسعود" بشخصية "علاء دين" يطلب من الجني أنه يجعله أميرًا، ما يقود الأخير إلى شرح كيفية تحقيق الأمنيات التي تنطوي على أن يكون أكثر دقة وتحديدًا في الطلب، مُشيرًا إلى أن طلبه في التحول إلى أميرًا قد يأخد بطريقة خاطئة.

وفي الفيديو أشار "ويل" إلى شخصيته في فيلم Fresh Prince of Bel Air حينما أخرح من العدم أميرًا على سفح هضبة.

أما في الفيديو الثاني، يظهر "علاء الدين" كأمير يتجول برفقة الأميرة "ياسمين" ويخبرها بجميع الأماكن التي يجب أن تراها عالمًا كاملًا خارج الكتب والخرائط، ثم يسألها عما إذا كانت ترغب في رؤية هذا العالم الجديد كله، لكنها تسأله ببرودة كيف ذلك والأبواب محروسة، قبل أن يقفز من على الشرفة ويظهر فوق سجادة سحرية طائرة.

ومن الجدير بالذكر أن 'Aladdin' انتج لأول مرة عام 1992 من شركة ديزني، وأعيد إنتاجه هذه السنة من نفس الشركة الفيلم هو رسوم متحركة مبني على التراث العربي لقصة علاء الدين والمصباح السحري من ألف ليلة وليلة.

من المقرر عرض الفيلم في الـ24 من شهر مايو الجاري.