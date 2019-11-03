بالفيديو: ستيف هارفي يتحدث عن الإسلام خلال معرض الشارقة للكتاب..وهذا ما وصف به المرأة

شارك الإعلامي الأمريكي الشهير "ستيف هارفي" ضيفًا في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، وعبَّر عن إعجابه بسماحة الدين الإسلامي، وذلك خلال جلسة استضافته لمناقشة الجماهير الذين كانوا متحمسين لسماع رأيه باثًا بينهم رسائل في الإيجابية وزوح المبادرة.

واستذكر "ستيف هارفي" يوم لقائه وجلوسه برفقة حاكم الشارقة، وحوارهما حول الإسلام وسماحته، يقول: ""عندما جلست مع حاكم الشارقة، قال لى إن الإسلام يؤمن بجميع الأديان، وأنه دين السلام، ويؤمن بالنبى محمد وعيسى المسيح، وبجميع الأنبياء، وهذا معنى أن تكون مسلماً. لقد منحنى الراحة والطمأنينة بما أنا عليه".

وتابع مُتحدثًا عن طفولته: "أمى كانت معلمة كنيسة وكانت تعلم قداس الأحد، وكان ذلك ما تربيت عليه، فماذا سأكون أنا؟ ولكنى عندما أزور أماكن مختلفة يتوجب على تقبل الناس كما هم، لأنى لست على حق، والآخر ليس على خطأ."

ووصف "هارفي" المرأة بالملكة؛ فهي روح المنزل والمجتمع، ولا يمكن أن تستقيم الحياة دونها، كما أشار أنه يعمل على تأليف كتاب حول تمكين المرأة.

وأظهر "هارفي" احترامه للبلد الذي استضافه عبر ارتداء الملابس الإماراتية التقليدية.

ويعتبر هارفي من الشخصيات الإعلامية المؤثرة والملهمة حول العالم، ويقدم برنامج “اسأل ستيف” أو Ask Steve الذي يحظى بجمهور واسع.