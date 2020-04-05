بالفيديو: سيلينا غوميز تكشف إصابتها بالاكتئاب الهوسي!

استضافت المغنية الأمريكية "مايلي سايرس" صديقتها النجمة العالمية "سيلينا غوميز" في برنامجها Bright Minded، الذي تبثه عبر خاصية البث المباشر التي يوثرها تطبيق "إنستغرام"، يوم الأربعاء، واستغرق لقائهما ما يقارب الـ20 دقيقة فحسب، لكنه تضمن العديد من الفاصيل المهمة.

كشفت "سيلينا غوميز"، التي تبلغ من العمر 27 عامًا، أنها مصابة بمرض ثنائي القطب أو ما يسمى بالاكتئاب الهوسي، وذلك عقب زيارتها مستشفى الأمراض العقلية مؤخرًا، وأشارت أن فهم مشكلتها أكثر بدد الخوف الذي بداخلها، وقالت: "عندما تعرفت على مزيد من المعلومات، ساعدني ذلك بالفعل.. لا يخيفني الأمر بمجرد أن أعرف عنه أكثر".



وفي نقاشها الصريح مع "سياروس"، صرحت "غوميز" إنها شهدت مشاكل في الصحة العقلية داخل أسرتها.

وقالت: "لقد رأيت بعضًا منها حتى في عائلتي ، كنت أقول لنفسي "ماذا يحدث؟ أنا من ولاية تكساس، ليس شائعًا الحديث عن الصحة النفسية".

وتابعت:"يجب أن تبدو رائعًا، ثم أرى الغضب يتراكم لدى الأطفال والمراهقين أو أي شباب لأنهم يريدون الحديث عن ذلك بشدة.. أشعر أني بعدما عبَّرت عما أريد قوله، رغبت بمعرفة المزيد، الأمر الذي أزال الخوف عني".

ويذكر أن "غوميز" خضعت لعملية زرع الكلى عام 2017 بسبب صراعها مع مرض الذئبة، قالت في ذلك الوقت إن عملية الزرع ضرورية من أجل "صحتها العامة".

يجدر الإشارة إلى اضطراب ثنائي القطب، الذي كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات (لهوس أو الهوس الخفيف والانخفاضات الاكتئاب العاطفية.

اقرأ المزيد عن سيلينا غوميز في Buzz بالعربي: