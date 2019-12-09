بالفيديو: كانييه ويست مطليِّ بالفضة ويرتدي عباءة فضفاضة في عرضه الأوبيراتي

توجَّه مغني الراب الأمريكي "كانييه ويست" إلى مدينة ميامي استعدادًا لعرضه الأوبيراتي الذي أقيم على استاد ميامي مارين بعد ظهر يوم أمس الأحد خلال اليوم الأخير في اليوم الأخير لعرض يازل الفني، لكنه أطلَّ بمظهر غريب ومميز مختلف عما شهدناه سابقًا.

رصدت عدسات الباباراتزي "كانييه ويست" مطليًا بالكامل باللون الفضي من رأسه حتى أخمص قدميه، في حين ارتدى زي فضفاض فضي برَّاق جاء بطيات ناحية الياقة أشبه ما يكون بعباءة، وأكمل إطلالته بجوارب فضيةَّ وحذاء فضي. من جهة أخرى اعتمد المشاركون في العمل ذات الإطلالة.

وقبل العرض بعدة أيام، نشر "ويست"، زوج نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" ترويجًا لعرضه الأوبيراتي الذي أشرف على إخراجه "نيكول بيكروفت" برفقة جوقة "صنداي سرفيس".

وأرفق تغريدته بآيتين من إنجيل لوقا: ""فَقَالَ لَهَا الْمَلاَكُ: «لاَ تَخَافِي يَا مَرْيَمُ، لأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ اللهِ. وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنًا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ."







ومن الواضح أن النجم يوَّد توسيع نشاطه الموسيقي ليشمل الأوبرا، فأول عرض أشرف على تأليفه بعنوان "نبوخذ نصر" الذي عرض في مدينة لوس أنجلوس في 24 نوفمبر الماضي، حيث تشبَّه "كانييه" به مؤكدًا أن الملك عانى مثله من اضطراب ثنائي القطب، وصرَّح في لقاء له مع منصة "آبل ميوزك": "شخصت إصابة نبوخذ نصر باضطراب ثنائي القطب وبقي ملكا”، مُشيرًا إلى نفسه حينما أعلن أنه "أعظم فنان على قيد الحياة”.

ويجدر الإشارة إلى أن تجدد إيمان "كانييه" يبرز في عروضه وألبومه الأخير "Jesus Is King". كما أنهم مرتبطون بمعركته الشخصية مع اضطراب ثنائي القطب.