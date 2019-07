بالفيديو: كايلي مينوغ تبكي في حفل مهرجان غلاستونبري.. ومجوهرات بقيمة 63 ألف دولار!

قدمت فنانة البوب الاسترالية "كايلي مينوغ" أداءً قوياً أثناء مشاركتها في مهرجان غلاستونبري البريطاني السنوي في وورث فارم بمقاطعة سومرست مساء الأحد.

خلال عرضها الغنائي الذي استمر لـ75 دقيقة ، أنهارت "كايلي مينوغ" (51 عامًا) في البكاء واجتاحتها العواطف بعد التطرق للحديث عن إصابتها بسرطان الثدي الذي كان سببًا في إلغاء عرضها في المهرجان عام 2005، وقالت: "في ذلك العام، كان من المقدر أن أكون على خشبة المسرح ، إلّا أن الظروف لم تسمح بذلك.. تمنيت لو أن الأمور كانت مختلفة، إلّا أن الحياة هي حياة..إننا معًا في هذه اللحظة."

وأشادت بالطبيعة الطيبة النجوم الذين أدوا أغانيها على خشبة المسرح، عقب اعتذارها عن المشاركة.

وأشعلت "كايلي" المسرح بأغنيتها الضاربة Can't Get You Out Of My Head بمشاركة النجم العالمي "كريس مارتن"، كما غنَّت أغنيتها Where The Wild Roses Grow إلى جانب المغني الاسترالي "نيك كيف".









وتألَّقت الحسناء بخمس إطلالات مختلفة وأنيقة إحداها بدلة بيضاء مؤلفة من بليزر أبيض وبنطال عريض ذي خصر عالٍ، نسَّقتها بقميص برَّاق كريمي، كما اختارت فستان ذهبي من العلامة التجارية Kolchagov Barba، وتزيَّنت بمجوهرات Preciosa بقيمة 50 ألف جنيه استرليني.

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لـ"كايلي" صدر في أبريل 2018، وكان يحمل اسم Golden، وهو الألبوم رقم 14 بالنسبة لها.