بالفيديو: كيم رجل بشعر صدر.. وكلوي تسخر من مهنتها كمحامية!

تخطط نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" للعمل في مهنة القانون، فهي تُحاول قدر الإمكان التركيز على دراستها للحصول على شهادة مزاولة المهنة من ولاية كاليفورنيا، إلّا أن شقيقتها "كلوي كارداشيان" لا توَّد أن تُنسيها ماضيها ومن أين بدأت شهرتها ونجوميتها.

شاركت "كلوي كارداشيان"، البالغة من العمر 34 عامًا، مقطع فيديو لنجم اليوتيوب "بينتو سكينر" يُحاكي نمط حياة شقيقتها، حيث يرتدي الأخير ملابس وردية مُثيرة وشعر صدره واضح أثناء تواجده في كلية المحاماة مُشبِّهًا إياها بشخصية "إيلي وودز" من فيلم Legally Blonde.

في بداية الفيديو، يقول "بينتو": "أووه، مرحبًا يا رفاق، اسمي كيم كارداشيان ويست وسأخبركم الأسباب التي ستجعل مني محامية رائعة"، وتابعت ""بصفتي رئيسة لشركة منتجات التجميل KKW Beauty ، فأنا ماهرة في لفت انتباه الجالسين في القاعة."

وفي لقطة أخرى، يطفو على سطح البركة وإلى جانبه رجل آخر مُتنكر كوالدتها "كريس جينر".

الجدير بالذكر أن "كيم"، الأم لثلاثة أطفال، تدرس لتصبح محامية على أمل الحصول على امتحان نقابة المحامين بحلول عام 2022.