بالفييو: ويل سميث يصدم الحضور في مهرجان كوتشيلا.. عرض ثنائي برفقة ابنه

فاجأ النجم الأمريكي "ويل سميث" الحضور في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي الغنائي المُقام بولاية كاليفورينا يوم الجمعة الماضي، حينما ظهر برفقة ابنه الأكبر "جيدن سميث" على خشبة المسرح لأداء بعض الأغاني الحماسية.

انضم "ويل سميث"، البالغ من العمر 50 عامًا، لابنه لأداء اغنية "Icon"، كما أنها استعرض مهارات الراب خاصته باحترافية عالية، حتى أنه صرخ عاليًا ووجه حديثه لـ"جيدن"، قائلًا: "هيا بنا نشعل الأجواء."

وقد غلب على إطلالة "سميث" اللون الأبيض، فاختار ارتداء كنزة بيضاء وبنطال أبيض نسَّقه بحذاء رياضي أبيض اللون، في حين اختار ابنه البالغ من العمر 20 عامًا ارتداء تيشيرت وردي وفوقه فيست أسود، كما صبغ شعره باللون الوردي الباهت.

ويأتي ظهورهما معًا بعدما قرر "جيدن" التخلي عن اسم عائلة والده "سميث"، حيث شعر عارض الأزياء والنجم الشاب أن لقب والده يُحدث له مُشكلة كبيرة، فهو دائمًا ما يُعرف بـ"ابن ويل سميث" وليس بإنجازاته وأعماله الفنية؛ لذلك قرر التخلي عن اسم عائلته وتبني اسمه الأول فحسب ليكون اسم الشهرة خاصته.

لاحظ محبو النجم الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، أنه في خضم أزمة هوية ، حيث غيَّر اسمه عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" من "جيدن سميث" إلى "جيدن"، وخطوته هذه لا تعني عدم فخره بِنَسَبه أو شعوره بالخزي من شهرة والده، بل يوّد الخروج من دائرة عائلته.

عُرف جيدن" بدوره في فيلمThe Pursuit of Happyness عام 2006 ، وThe Karate Kid عام 2010 وAfter Earth عام 2013.

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