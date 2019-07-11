براد بيت يلجأ لجينيفر أنيستون بعد طلاقه.. وجورج كلوني يخطط للقاء سري بينهما

لم تنتهِ علاقة النجم الأمريكي "براد بيت" وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية "جينيفر أنيستون" بطريقة سليمة وصحية وتحديدًا بعد إقادمه على خيانتها مع "أنجلينا جولي"، إلَّا أنهما لا يزالان يكنان مشاعر الحب والصداقة لبعضهما البعض.

تفيد تقارير أجنبية أن الممثل الهوليوودي لجأ إلى "أنيستون" في أعقاب انهيار زواجه من "جولي"، رغم قوله أن حياتهما كانت مصحوبة بالملل، لكنه اعتذر عن تعليقه المؤلم فيما بعد، وأوضح أنه مُمتن لعلاقتهما فهي شخصية مُحبة، معطاءة، وفكاهية.

وصرَّح مصدر أن بعد فترة وجيزة من التقدم بطلب الطلاق من "جولي"، التفى "بيت" بـ"أنيستون"، وكشف أمامها معاناته في التعامل مع الصعوبات والضغوطات المُتعلقة بانفصاله عن "جولي"، لكنهما وجداها فرصة لإحياء الذكريات الجميلة التي عاشاها خلال فترة علاقتهما، لكن ذلك لم يتعدَ حدود الصداقة.

وتحدثا حول محاولاتهما في الابتعاد عن وسائل الإعلام في تسعينات القرن الماضي، فقد لجأ "براد" إلى المخدرات كوسيلة للتكيُّف مع الشهرة التي حصدها، وصرَّح أنه شعر بالسأم من حياته.

من جهة أخرى، أفاد موقع "ميرور" أن النجم العالمي "جورج كلوني" يحاول لم شمل النجمين من جديد عبر تخطيط لقاء سري يجمعهما في عقار سري بروما خلال عطلة الأسبوع، رغم مرور 14 عامًا على انفصالهما، فهو يرى أن سعادة رفيقه هي بالعودة إلى "جينيفر".

يذكر أن الثمائي انفصلا عام 2004 بعد انتشار شائعات تفيد وجود علاقة غرامية تجميع "براد" و"جولي" خلال تصويرهما فيلم " Mr and Mrs Smith".