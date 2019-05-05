بريانكا شوبرا تحصل على لقب أكثر شخصية آسيوية مؤثرة!

تعد بريانكا شوبرا أحد أبرز المشاهير، والتي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين، المحلي والعالمي أيضًا، حيث أصبحت نجمة كل من بولييود وهوليوود، ذلك فضًلا عن أنه دائما ما تثير بريانكا جدل بإطلالاتها المميزة. وبالإضافة إلى ما تحققه من نجاح، حصلت بريانكا مؤخرًا على لقب أكثر شخصية آسيوية مؤثرة.

في شهر مايو من كل عام، تحتفل مؤسسة غولد هاوس Gold House بشهر التراث الآسيوي الأمريكي APAHM، وتكرم أكثر 100 شخص آسيوي أمريكي ومن سكان جزر المحيط الهادي، ويكونون من رواد الأعمال أو الفنانين.

كشفت المؤسسة مؤخرًا عن قائمتها لأكثر 100 شخصية أسيوية لعام 2019، وكانت المفاجأة اختيار المؤسسة للنجمة بريانكا شوبرا بين العديد من المشاهير.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، تعد بريانكا هي الممثلة الهندية الوحيدة التي انضمت إلى قائمة "غولد هاوس" لأكثر الفنانين تأثيرًا في 2019، فبالإضافة إلى أعمالها الفنية وكونها ممثلة موهوبة، تشتهر بريانكا بدعمها للقضايا الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالمرأة أو الأطفال وغيرها من القضايا.

وبالإضافة إلى بريانكا شوبرا، انضم للقائمة العديد من المشاهير، بينهم "دوين جونسون" الشهير بـ "ذا روك"، و"كريسي تيغن"، و"جيسون موموا"، بالإضافة إلى "جون تشو"، "ميشيل يو"، "ميندي كالينغ"، و"ساندرا أوه" و"فيرا وانغ"، وغيرهم.

هذا ويذكر أن مؤخرًا، كانت بريانكا في مومباي لحضور حفل زفاف شقيقها "سيدارث"، ولكن تم تأجيل الحفل بسبب بعض المشاكل، واضطرت بريانكا العودة للولايات المتحدة.

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