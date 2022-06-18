بريانكا شوبرا تفاجأ الجمهور وتشارك أول صورة لطفلتها الصغيرة

هيا حازم

أعلنت النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" عن ولادة طفلتها الصغيرة قبل عدة أشهر، وذلك من خلال أم بديلة ولكنها طلبت الخصوصية الكبيرة لحياة طفلتها ومنذ ذلك الوقت لم تشارك أي تفاصيل حول ابنتها الجديدة ولا شيء يتعلق بها محاولة ابعادها عن الجمهور والإعلام

وبخطوة مفاجئة من النجمة البوليوودية نشرت بريانكا اول صورة لطفلتها البالغة من العمر خمسة شهور عبر حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكانت بريانكا قد احتفلت بعيد ميلاد والدتها مادو تشوبرا في يوم 16 يونيو من الشهر الحالي وبهذه المناسبة قامت بنشر صورة للوالدتها وهي تحمل طفلتها الصغيرة كاشفة عن ملامح الطفلة بهذه المناسبة

وبالرغم من ان وجه الطفلة لم يظهر بشكل واضح حيث أمام الكاميرا إلا ان الجمهور تفاجأ بهذه الخطوة الجريئة من قبل بريانكا خاصة وانها تعمل على جعل حياة طفلتها خاصة وسريّة للغاية وقال البعض إنها قد تكون البداية والمقدمة لنشر بعض التفاصيل حول طفلتها

وعلقّت بريانكا على الصورة بقولها: "انه أسعد عيد ميلاد لماما، وأنا أتمنى أن تبقى تلك الابتسامة دائماً، فهي تلهمني الكثير من الحماس للحياة والخبرات في كل يوم، وانا أحبك من الى القمر ناني".