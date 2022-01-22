بريانكا شوبرا ونيك جوناس يفجّران مفاجأة ويعلنان عن استقبالهما طفلهما الأول.. فما جنسه

فجّر الثنائي "بريانكا شوبرا" و "نيك جوناس" مفاجاة أثارا فيها صدمة كبيرة لدى المتابعين والمعجبين حول العالم وذلك بمنشور شاركته الفنانة الهنديه عبر حسابها الخاص في موقع انستغرام

بريانكا شوبرا ونيك جوناس يستقبلان طفلهما الأول

نشرت بريانكا شوبرا ونيك جوناس بيان مشترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة ذكرا فيه عن ولادة طفلهما الاول وذلك بالاستعانة بام بديلة

وعلّقت بريانكا ونيك بقولهم: "نطلب بكل احترام، احترام خصوصياتنا في هذا الوقت الخاص لأننا سنركّز على عائلتنا في الوقت الحالي فشكراً جزيلاً لكم جميعاً".

وأعلنت مصادر قريبة بأن جنس المولود لدى الأم البديلة هي أنثى، ويبدو واضحاً ان جميع أصدقائهما وعائلتهما متحمسين لمقابلة الطفل الأول بكل حب وسعادة

بريانكا شوبرا تتحدث حول تكوين عائلة

خلال مقابلة سابقة لها تحدّثت بريانكا شوبرا حول تكوين عائلة مع نيك جوناس فقالت: "إن العائلة جزء كبير من رغباتنا في المستقبل وبنعمة الله وفضله سوف يحدث ذلك".

وكشفت شوبرا انها ترغب بالانجاب وتكوين عائلة مع زوجها نيك الذي يصغرها بما يقارب الـ 10 سنوات حيث ان النجمة الهندية الجميلة من مواليد عام 1982 اي انها تبلغ حاليًا ما يقارب الـ 40 عامًا، اما نيك فهو من مواليد عام 1992 اي انه يبلغ حاليًا 30 عامًا من العمر

وكان الثنائي قد اعلنا ارتباطهما في شهر ديسمبر من عام 2018 بعد علاقة حب جمعتهما