توم هيدليستون يعلن خطوبته من زاوي أشتون

أعلن النجم الهوليوودي الشهير توم هيدلستون عن علاقته الرومانسية بنجمة مارفل "زاوي أشتون" رسميًا وكشف عن خطوبتهما.

ولقد حضر الثنائي حفل BAFTAs الذي أقيم في بداية هذا الاسبوع حيث أنهما كشفا للصحافة عن خطوبتهما رسمياً، وتم تهنئة الثنائي من قبل أصدقائهما.

وكانت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً قد أخفت خاتم الخطوبة الألماسي عن المصوّرين وهي على السجادة الحمراء، حيث كان في يدها حقيبة سوداء.

وعمل توم هيدلستون مع زاوي أشتون معاً في مسرحية Betrayal لعام 2019 حيث لعب الثنائي دور الزوج والزوجة في المسرحية.

وخلال وقت سابق صرّحت زاوي حول توم بقولها مازحة: "انا لا أنوي العمل مع توم في المستقبل القريب فلقد عملنا معاً لمدة عام كامل وكل ليلة ولذلك نحن بحاجة لعامين بعيدين عن بعضنا".

نبذة عن حياة توم العاطفية

كان النجم توم هيدلستون على علاقة عاطفية مع نجمة البوب تايلور سويفت في عام 2016 لكنهما انفصلا بعد ثلاثة أشهر فقط، كما ارتبط عاطفياً بالنجمة بريانكا شوبرا حيث قدّم الثنائي جائزة ايمي لعام 2016 وانفصلا بعد ذلك.