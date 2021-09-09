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بعد إطلالتها المثيرة بالبكيني.. دوا ليبا تثير الجدل مرة أخرى بوضعية إباحية في مطبخ منزلها!

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:46
دوا ليبا
دوا ليبا

نشرت المغنية البريطانية دوا ليبا صورة مثيرة لدى استمتاعها بأشعة الشمس بجانب حوض السباحة برفقة أصدقائها.

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وظهرت دوا في الصورة وهي ترتدي بكيني جريء يكشف الكثير من جسدها، حيث كان البكيني رفيع وملوّن بالتطاريز المختلفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وعادت عارضة الأزياء لإثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك من خلال نشر صورة لها، ظهرت فيه من مطبخها وهي مستلقية على الطاولة.

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وكانت دوا ترتدي هوت شورت وكروب توب بينما كانت تستلقي بطريقة جريئة ووضعية إباحية مما اثار الجدل بين المتابعين.

وخلال وقت سابق تعرّضت دوا ليبا لملاحقة قانونية من قبل الباباراتزي، حيث نشرت صورة لنفسها عبر حسابها الخاص كان قد التقطها المصوّرون لها وهي واقفة في أحد المطارات، حيث أنها شاركت الصورة دون إذن أو تصريح.

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