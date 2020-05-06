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بعد إلغاء حفل ميت غالا.. جوليا روبرتس تتألق فوق حوض الاستحمام وكاتي بيري تكشف إطلالة حملها!

منشور 06 أيّار / مايو 2020 - 10:26
كاتي بيري
كاتي بيري

تم إلغاء حفل "ميت غالا" السنوي هذا العام، ومع ذلك قرر بعض النجوم استعراض إطلالاتهم التي كانوا يودون اختيارها في الحفل من بينهم؛ "جوليا روبرتس" و"كاتي بيري".
شاركت الممثلة الأمريكية "جوليا روبرتس"، التي كانت الرئيس المشارك للحدث في عام 2008، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" وهي تقف فوق حوض الاستحمام مُرتديةً فستان طويل منفوش من قماش التل باللونين الأسود والأبيض، وعلَّقت: ""ها أنا هنا لن أذهب إلى حفل ميت غالا الليلة." 
ويجدر  الإشارة إلى أن الصورة مأخوذة من غلاف قديم لمجلة  Entertainment Weeky، إلَّا أن الفستان لا يزال مناسبًا لليلة واحدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here’s me...not going to the Met Ball tonight. #stayhome #yesyoustillhavetostayhome

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من جهة اخرى، اعتمدت "كاتي بيري" إطلالة مختلفة تناسب حملها مستوحاة من حمالة الصدر الشهيرة لتي ارتدتها النجمة العالمية "مادونا" من تصميم "بول غوتيه"، حيث  تأتي بتصميم مخروطي ناحية الصدر، وبروز ناحية البطن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

what would have been... #TheMetBall2020💔

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كما نشر نجوم آخرين صورًا قديمة لإطلالاتهم أثناء تواجدهم على السجادة الحمراء في الحفل في السنوات الماضية، وسلطت الممثلة الحسناء الضوء بشأن مطابقة إطلالتها دائمًا السجادة في الحفل، ونشت سلسلة صور لفساتينها المطابقة لألوان السجادة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...when the carpet matches the Blakes. Met Ball 2018, 2017, 2016

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