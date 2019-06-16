بعد استحالة انجابها.. جيسي جي تفكر بطرق بديلة لتحقيق حلم الأمومة!

من الواضح أن علاقة المغنية الإنجليزية "جيسي جي" والممثل الأمريكي "تشانينج تاتوم" جديَّة، فحينما يتدخل الأطفال هذا يعني أن الوضع يسير بالمنحى السليم.

كشفت "جيسي جي" خلال لقاء لها مع مجلة The Times Weekend أنها التقت بطفلة حبيبها الوحيدة من زوجته السابقة "جينا ديوان"، مُشيرةً إلى أن لقائهما كان لطيفًا، ولم تشعر بالخوف للقائهما الأول على الإطلاق، فحينما سُئلت إذا ما كان لقائهما صعبًا نوعًا ما، أجابت: "بالتأكيد لا، فهي في السادسة من عمرها، كما أنها لطيفة."

من جهة أخرى، أعربت عن رغبتها في التبني أو استئجار أم بديلة؛ باعتبارها غير قادرة على الإنجاب بسبب معاناتها مع مشاكل في الخصوبة منذ أربع سنوات، ما يمنعها من التفكير بالإنجاب على الإطلاق، تقول: "أصلي لإنجاب طفل بالطريقة الطبيعية، لكن إن لم أتمكن من ذلك، سأموت من أجل ذلك."

الجدير بالذكر أن "جيسي جي" كشفت عن معاناتها خلال عرضها الغنائي على خشبة مسرح قاعة رويال ألبرت في لندن قبل عدة أشهر، فخاطبت الجماهير: "قيل لي منذ أربع سنوات أن ليس بإمكاني إنجاب الأطفال على الإطلاق..لا أخبركم بذلك لجذب تعاطفكم؛ لاني واحدة من ملايين النساء والرجال الذين مروا بهذه التجربة وسيمرون".

يذكر أن شائعات علاقة "تاتوم" و"جيسي" بدأت بعد ستة أشهر من انفصاله عن زوجته النجمة الأمريكية "جينا ديوان" الذين استمر زواجهما لثمانية أعوام.

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