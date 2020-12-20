بعد استراحة طويلة من الموسيقى.. إيد شيران يثير تساؤلات المعجبين حول عودته بمنشور غامض!

أعلن النجم "إيد شيران" أنه سيأخذ استراحة من الموسيقى والغناء في العام الماضي وذلك من أجل إعطاء الأولويات لحياته العائلية بعدما أصبح أبًا لأول مرة مع زوجته شيري سيبورن.

ويبدو أن النجم البالغ من العمر 29 عاماً قد أخذ وقته في الابتعاد عن الغناء وقرر العودة إلى الساحة الفنية وذلك بعد غياب دام لمدة 18 شهراً.

وألمح إيد أنه سيعود إلى الموسيقى قريباً جداً بعد استراحته الطويلة من خلال ملاحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن عودته بقوله: "جميع الأسئلة صحيحة للغاية ولكنكم ستعرفون إجابة واحدة على الأقل قريباً".

وشارك معجب نظريته حول عودة إيد من خلال المنشور الذي نشره فقال: "كان احد الأسئلة المهمة هو ما إذا كانت استراحة الـ 18 شهر قد بدأت فور انتهاء جولته الغنائية أو عند نشر الملاحظة"، وتابع قوله: "أعتقد أنه سيعود في ليلة الميلاد، إذا بدأت استراحته عند انتهاء الجولة".

وأضاف المعجب: "ولكن لو أن استراحته بدأت منذ نشر الملاحظة فلن يعود ليلة الميلاد هذا العام، وفي النهاية هذه مجرّد نظرية، ولكن لن يكون لدينا شيء للاحتفال به".

وبالرغم من أن جولته العالمية كانت ناجحة للغاية حيث تجاوزت الرقم االقياسي الذي سجلته U2's 360 Tour، إلا أن إيد قرر الابتعاد عن كل هذا وقضاء المزيد من الوقت مع زوجته وابنته الجديدة.

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