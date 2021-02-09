بعد انفصالها عن حبيبها.. ريبيل ويلسون بإطلالة نارية وتتفاخر بخسارتها 30 كيلو غرام

خسرت النجمة الأمريكية "ريبيل ويلسون" أكثر من 30 كيلو غرام خلال عام 2020 الذي اسمته "عام الصحة"، ومنذ ذلك الحين وهي تتفاخر بإنجازها الضخم.

سافرت "ريبيل ويلسون" من ولاية فلوريدا إلى مدينة لوس أنجلوس لحضور مباراة السوبر بول، ولا بد من استعراض قوامها الممشوق وجسدها الرشيق بإطلالة تخطف الأنفاس.

شاركت "ويلسون"، البالغة من العمر 40 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لإطلالتها النارية مُرتديةً جامبسوت أحمر جاء بقصة راقية أشرفت عليها منسقة الملابس "إليزابيث ستيوارت"، بينما سلَّطت الضوء ناحية خصرها النحيل مُرتديةً حزام عريض من نفس اللون.

ونسَّقت إطلالتها بحذاء ذي كعب عالٍ باللون الأصفر، وتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة.

وحازت الصورة منذ نشرها أكثر من ربع مليون إعجاب وآلاف التعليقات، فكتبت إحداهن: "مذهلة، ويمكنني اقتراض هذا الجامبسوت حال انتهائك منه".

وعلَّق آخر: "تبدين رائعة بغض النظر عن وزنك، تمتعي بيوم رائع.. الأحمر هو لونك".

ويذكر أن "ويلسون" أعلنت انفصالها عن حبيبها المليونير "جيكوب بوش"، حيث نشرت صورة لها من مباراة السوبر بور وكتبت: "فتاة عزباء تتجه إلى السوبر بول".

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