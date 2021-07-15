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بعد رفض إرينا شايك لكانيه ويست.. كيم كارداشيان تستعرض جسدها الرشيق داخل قصرها الفخم!

منشور 15 تمّوز / يوليو 2021 - 06:21
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

لا تزال نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" تستمتع بحياتها منذ أن أعلنت انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها مغني الراب "كانيه ويست" منذ شهرين تقريبًا.

ولم تتوقف "كيم" منذ ذلك الحين من نشر صور مثيرة لها وكأننا تريد إيصال رسالة لطليقها بأنها غير مهتمة بانفصالها عنه.

Her suit for the day: In the new images, the pinup looked sensational in the mini white top that does not cover much of her skin. The top is so short is shows off her tummy which is slender and has abs. The sweatpants hang off her hips as she poses away inside her $60M Hidden Hills, California mansion

وقبل ساعات، أذهلت "كيم" المتابعين عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" بسلسلة من الصور حيث ظهرت بجسد رشيق ومعنوية عالية.

Weight lifter: The Selfish author has said she has gotten into the 'best shape of my life' thanks to her personal trainer Melissa Alcantara who prefers weight lifting over constant cardio

وارتدت "كيم" "كروب توب" أبيض مخمل، نسّقته مع بنطال رياضي مطابق للتوب لونًا ونوعًا، وكانت تقوم بحركات رياضية مثيرة منها جلوسها على الكنبة ومسك مؤخرتها.

Whip it: The Keeping Up With The Kardashians star wore her long raven hair down in soft curls and she used her white minimalist chair to pose on

وتأتي هذه الصور بعد ادّعاء زوجها السابق "كانيه ويست" بأن عارضة الأزياء "إيرينا شايك" قد رفضته، بعد رؤيتهما معًا أكثر من مرة في مواعيد غرامية.

واعترفت "كيم" خلال وقت سابق بأن جسدها أصبح في أفضل حالاته بفضل مدرّبتها الرياضية التي تساعدها على رفع الأثقال والرياضة بشكل يومي.

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