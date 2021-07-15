بعد رفض إرينا شايك لكانيه ويست.. كيم كارداشيان تستعرض جسدها الرشيق داخل قصرها الفخم!

لا تزال نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" تستمتع بحياتها منذ أن أعلنت انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها مغني الراب "كانيه ويست" منذ شهرين تقريبًا.

ولم تتوقف "كيم" منذ ذلك الحين من نشر صور مثيرة لها وكأننا تريد إيصال رسالة لطليقها بأنها غير مهتمة بانفصالها عنه.

وقبل ساعات، أذهلت "كيم" المتابعين عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" بسلسلة من الصور حيث ظهرت بجسد رشيق ومعنوية عالية.

وارتدت "كيم" "كروب توب" أبيض مخمل، نسّقته مع بنطال رياضي مطابق للتوب لونًا ونوعًا، وكانت تقوم بحركات رياضية مثيرة منها جلوسها على الكنبة ومسك مؤخرتها.

وتأتي هذه الصور بعد ادّعاء زوجها السابق "كانيه ويست" بأن عارضة الأزياء "إيرينا شايك" قد رفضته، بعد رؤيتهما معًا أكثر من مرة في مواعيد غرامية.

واعترفت "كيم" خلال وقت سابق بأن جسدها أصبح في أفضل حالاته بفضل مدرّبتها الرياضية التي تساعدها على رفع الأثقال والرياضة بشكل يومي.

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