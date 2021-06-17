  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بعد عامين من الحجر الصحي.. ويل سميث يتذّكر طريقة استخدام صالة الألعاب الرياضية بفيديو كوم…

بعد عامين من الحجر الصحي.. ويل سميث يتذّكر طريقة استخدام صالة الألعاب الرياضية بفيديو كوميدي!

منشور 17 حزيران / يونيو 2021 - 07:16
ويل سميث
ويل سميث

اعترف النجم "ويل سميث" في الشهر الماضي أنه وصل إلى أسوأ حالاته حيث شبه شكل جسده بالدائرة، وذلك بعد عامين من الحجر الصحي.

ويبدو واضحًا انأن النجم يحاول التخلّي عن هذه الصفات السلبية حيث بدأ بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الأسابيع الأخيرة.

Will Smith exercise

وانتقل النجم البالغ من العمر 52 عامًا إلى حسابه الخاص على "انستغرام" ليُظهر إلى معجبيه انه يحاول أن يمارس الرياضة داخل صالة الألعاب الرياضية او على الأقل يحاول ذلك!.

Will smith exercise machine

ونشر "ويل" مقطع الفيديو مضحك وكوميدي وهو يحاول أن يتذكر كيفية استخدام صالة الألعاب الرياضية بعد الغياب بسبب الحجر الصحي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Will Smith (@willsmith)

 

واستخدم "ويل" مجموعة متنوعة من معدات التمرين بشكل غير صحيح حيث سخر من نفسه بأنه يحتاج إلى دورة تنشيطية عندما يتعلق الأمر بمعدات التمرين.

وأعجب العديد من المتابعين بهذا الفيديو الكوميدي حيث حصل على ما يقارب مليوني شخص، فكتبت النجمة تابيثا: "التأرجح على الحبال جعلني أموت من الضحك".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:ويل سميثأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهيراحتفالات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...