بعد عام على زواجها.. نجمة مسلسل Glee حامل بطفلها الأول

يبدو أن النجمة الأمريكية "لي ميشيل" حامل بطفلها الأول من زوجها "زندي ريتش"، وذلك fعد مرور عام على زواجهما.

يزعم موقع "بيبول" أن نجمة مسلسل Glee تخبِّئ أنباءً سارة لمعحبيها، إذ ألمحت إلى حملها بعد نشر صورة لها أمام المرآة ببطن منتفخ قليلًا.

في الصور، تظهر "ميشيل" مُرتدية هودي فضفاض أزرق اللون يخفي معالم جسدها، كما لو أنها تحاول إخفاء تكور بطنها.





ويجدر الإشارة إلى أن "ميشيل" لم تشاهد علنًا لأشهر عديدة، فآخر مرة رصدت بها كانت في شهر ديسمبر العام الماضي دون بطن منتفخ.

وسابقًا خلال لقاء لها مع مجلة US Weekly عام 2018، لم تبدو النجمة في عجلة من أمرها لإنجاب أطفال، وقالت: `` ما زلت ألعب أدوارًا لشخصيا تبلغ من العمر أقل من 21 عامًا، لذلك أرغب في دفع ذلك لأطول فترة ممكنة. إنجاب طفل قد يفسد الأمر بالنسبة لي."

لكن في شهر أكتوبر، بدت في حالة مزاجية تميل إلى الأمومة؛ حيث أخبرت رايان سيكريست أنها لا تستطيع الانتظار لإلباس أطفالها بمناسبة عيد الهالوين، وقالت: "أوه، سيكونون أجمل شيء على الإطلاق.. أشعر أن زي طبق السوشي هو رقم واحد في القائمة، أريد أن يرتدي أطفالي أزياءًا تنكرية مثل الأسد أو التاكو - كل شيء لطيف ورائع أريد ذلك بالتأكيد".

بدأت الحسناء بمواعدة حبيبها في يوليو 2017 ، ثم أعلنا خطبتهما في أبريل 2018، وتزوجا بعدها بعام في شمال كاليفورنيا مع تواجد أصدقائهم النجوم؛ "دارين كريس"، "بيكا توبين"، و"إيما روبرتس".