بفستان جينز جريء ومكياجًا صارخًا.. ريهانا تفاجئ معجبيها في باريس!

يبدو أن ريهانا في جعبتها الكثير لتفاجئنا به، فبعدما صدمت محبيها بحقيقة أنها تعيش سرًا في لندن منذ عام، فاجأت معجبيها مؤخرًا بزيارة غير متوقعة لافتتاح متجرها في باريس.

فاجأت الجميلة السمراء معجبيها أثناء حضورها افتتاح متجرها "فينتي بيوتي" في باريس، أمس الجمعة، وكما هو متوقع، لفتت ريهانا الأنظار بإطلالاتها.

فمن خلال ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من صور، يمكن رؤية كيف بدت ريهانا في غاية الجاذبية بفستان جينز قصير يبدو مستوحى تصميمه من الجاكيت أو القميص الجينز، ولكن على هيئة فستان.

وهذه المرة، اختارت ريهانا إطلالاتها من توقيع مجموعتها الخاصة، والتي اكملتها بتسريحة عصرية ذات تموجات ناعمة زينت الأطراف، بينما اعتمدت الأحمر الجذاب لشفتيها، وكما هو متوقع، اختارت أحمر الشفاه من مجموعتها للمكياج، بينما اختارت الأخضر الفسفوري لطلاء أظافرها.

ويأتي ظهور ريهانا المفاجئ في افتتاح متجرها، بعدما كشفت عن انها تعيش في لندن منذ عام ودون ملاحظة أحد، هذا وقالت للصحيفة أنها كثيرًا ما كانت تتخفي أثناء وجودها في لندن، كما قالت انها تستمع بالتجول في سرية دون الكشف عن هويتها وهي تتجول متخفية.

ويأتي ذلك أيضًا، بعدما استأنفت "ريهانا" مؤخرًا علاقتها مع الملياردير السعودي "حسن جميل".

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