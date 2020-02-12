بلاك شاينا تعلن حملها بهذه الصورة.. وشقيق كيم ليس الوالد؟!

صدمت نجمة تلفزيون الواقع "بلاك شاينا" متابعيها بعد نشر صورة لجنين التقطت بواسطة الموجات فوق الصوتية باللونين الأسود والأبيض كدليل عل حملها بطفلها الثالث.

شاركت "بلاك شاينا" صورة للجنين عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلَّقت: "مبارك عام 2020"، لكنها قررت حذفها بعد دقائق قليلة.

وعلى الفور انهالت التعليقات، وتساءل بعض المستخدمين حول هوية والد طفلها الثالث وإذا ما كانت الصورة حقيقة وتعود لطفلها، حتى أن محبيها أعربوا عن حيرتهم وتحديدًا بعدما حذفت الصورة.



من جهة أخرى، أرسل محبوها التهاني، فكتب أحدهم: "مبارك الطفل، طفل آخر جميل من ملاك جميل".

يذكر أن "شاينا" أنجبت طفلة تدعى "دريم" من خطيبها السابق "روب كارداشيان"، شقيق نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، ولديها ابن يدعى "كينغ" من مغني الراب "تيجا"، الحبيب السابق لـ"كايلي جينر".

ويشار أن "شاينا" وسط معركة قضائية شرسة ضد "روب كارداشيان" الذي اتهمها بإنفاق 450 ألف دولار على الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى فشلها في تربية طفلتهم حينما أوصلتها إلى منزله بشعر أشعث، وأسنان وسخة، وحفاظات قذرة.

من جهتها، نفَّت راقصة التعري السابقة الاتهامات وأكَّدت أنها أم صالحة، ولا تتعاطى المخدرات أو تشرب المخدرات بوجود أطفالها.