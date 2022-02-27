بيت ديفيدسون غير متواجد في برنامج "Saturday Night Live".. وكيم كارداشيان تقاضي كانيه ويست مرة أخرى

لا تزال تداعيات قضية طلاق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والنجم كانيه ويست تتصدّر وسائل التواصل الاجتامعي في كل يوم.

وكانت كيم كارداشيان قد رفعت دعوى قضائية ضد زوجها النجم كانيه ويست خلال وقت سابق وذلك من اجل استعادة لقبها قبل الزواج، ولكن كانيه ويست رفض ذلك.

كيم كارداشيان ترفع دعوى قضائية أخرى ضد كانيه ويست

رفعت نجمة تلفزيون الواقع دعوى قضائية أخرى ضد زوجها السابق حيث طالبت فيها بتسريع حكم الطلاق من زوجها بسبب منشوراته الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت كيم في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد كانيه بان زوجها السابق تسبب باذى نفسي وعاطفي بالنسبة لها بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها تريد تسريع اجراءات الططلاق من أجل استعادة حياتها الطبيعيةن حيث أكذدت بان كانيه ويست فشل في المحافظة على جميع الأسرار العائلية.

وأضافت كيم كارداشيان: "كان كانيه ويست ينشر العديد من المعلومات الخاطئة فيما يتعلّق بالشؤون العائلية مما تسبب باذى نفسي وعاطفي لي ولعائلتي".

بيت ديفيدسون لن يتواجد في برنامج "Saturday Night Live"

كشفت تقارير قريبة بان النجم "بيت ديفيدسون" ليس متواجد في برنامج "Saturday Night Live" لحلقة يوم أمس في البرنامج.

وأكّدت مصادر قريبة بان سبب عدم تواجد النجم "بيت ديفيدسون" وغيابه عن البرنامج هو أنه يقوم حالياً بتصوير فيلمه الجديد "The Home"

وهو فيلم رعب جديد يجسّد فيه بيت ديفيدسون شخصية تجعى ماكس عامل في دار المسنين يكتشف الكثير من الأسرار المروّعة والمخيفة هناك.