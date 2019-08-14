بينهم جوني ديب.. نجوم وصلوا للشهرة بالصدفة!

يقضي العديد من الناس سنوات طويلة وربما حياتهم كلها في السعي وراء الشهرة والنجاح، ولا يبلغها معظمهم، وتأتي الصدف وتدفع باللذين لا يبحثون عن الشهرة إلى القمة، وفيما يلي جلبنا لكم من مجلات "نيكي سويفت" و"تشيت شيت" و"سكرين رانت"، نجوم أتتهم الفرص من حيث لا يدرون وبلغوا الشهرة بالصدفة:

تشارليز ثيرون

اُكتشفت الممثلة الشهيرة ذات الأصل الجنوب أفريقي بينما كانت تتجادل مع صراف في أحد البنوك، حيث كانت تواجه مشكلة في صرف شيك، ولفت الجدال انتباه مدير أعمال يعمل بهوليوود، والذي كان يقف وراءها بالصدفة، ثم انطلقت النجمة للشهرة.

هاريسون فورد

كان نجم سلسلة أفلام إنديانا جونز يعمل نجارًا عندما قابل "جورج لوكاس"، مخرج سلسلة أفلام "حرب النجوم"، حيث كان المخرج يبحث عن وجه جديد للمشاركة في فيلمه، بينما كُلف هاريسون بتركيب باب في الاستوديو، وشاءت الصدفة أن يساعد هاريسون في مقابلات الممثلين الآخرين، ويثير اعجاب المخرج الذي عرض عليه دور "هان سولو".

تشانينج تيتوم

حاول الممثل البارز شق طريقه إلى الشهرة وحده في بداية مسيرته المهنية، ولكنه لم ينجح، ثم شاء القدر أن يراه مستكشف مواهب وهو يعمل كراقص تعري في ميامي، الأمر الذي فتح أمامه باب النجاح.

سارة ميشيل غيلار

اُكتشفت بطلة سلسلة "بافي ذا فامبير سلاير" منذ نعومة أظافرها في سن الرابعة، عندما لاحظها أحد وكلاء اعمال هوليوود في مطعم، ومنذ ذلك الحين وهي تشارك في عمل ناجح تلو الآخر.

جينيفر لورانس

كانت النجمة الناجحة والحاصلة على جائزة أوسكار، تسير في ميدان الاتحاد في مانهاتن، وهي تبلغ من العمر 14 عامًا، عندما رصدها وكيل أعمال وتحدث إليها عن التمثيل، والتقط صورتها، ثم بدأت تتلقى اتصالات من الوكالات.

أشتون كوتشر

كان أشتون كوتشر يدرس الهندسة في جامعة أيوا ويعمل في وظائف عشوائية كنجار وعامل مزرعة لدفع تكاليف دراسته، وشاءت الصدفة أن يقابل مستكشف مواهب في حانة في ولاية ايوا، وشجعه على المشاركة في مسابقة لعرض الأزياء، والتي فاز بها بالفعل، وفتحت له الباب للمشاركة في إعلانات لـ "كالفين كلاين" و"فيرزاتشي" ثم بدأ العمل في مسلسل "ذا سيفنتيز شو".

ميل جيبسون

تورط ميل جيبسون في شجار عنيف في حانة، وفي اليوم التالي كان يوصل صديقًا له بسيارته إلى مقابلة تمثيل، وعندما رأى المخرج وجهه المليء بالكدمات، طلب منه أداء دور الشرير في فيلم "ماد ماكس"، ولكن عندما عاد جيبسون بعد شفاء وجهه، طلب المخرج منه أداء دور البطولة.

جوني ديب

لم يكن لدى جوني ديب أي نية أن يصبح ممثلًا، وترك المدرسة في سن الـ 15 عام سعيًا وراء مسيرة مهنية في الموسيقى، وبعد المشاركة في عدة فرق متوسطة النجاح، تزوج جوني وانتقل إلى لوس أنجلوس لتعزيز مسيرته الموسيقية، ولكن زوجته آنذاك "لوري أليسون" قدمته إلى صديقها "نيكولاس كيج"، والذي نصح جوني بالتمثيل، وبالفعل وافق على ذلك كوسيلة لكسب بعض المال من أجل مواصلة شغفه الحقيقي، وهو العزف.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: