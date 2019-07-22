بين التّبول وتمزّق الملابس.. مواقف محرجة للمشاهير بعدسات الباباراتزي!

على الرغم مما يتمتع به المشاهير من رفاهية تثير الغيرة، إلا أنهم دائمًا ما يكونون محط الأنظار وتحت دائرة الضوء، وخاصة عند التعرض لموقف محرج، حيث تتواجد عدسات الباباراتزي في الوقت غير المناسب، وتقتنص الفرصة لجعل تلك اللحظة الشائكة في حياة الفنان، لا تُنسى.

وبينما قد يبدو المشاهير مثاليين بالنسبة إلينا، إلا أنهم مثل جميع البشر قد يتعرضون لمواقف محرجة للغاية، ومن خلال عدة مجلات، بينها "ماري كلير" و"بابل توب" بالإضافة إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نستعرض لكم مشاهير تعرضوا لمواقف محرجة رصدتها عدسات الباباراتزي:

فيرن ماكان

خلال أحدث ظهور لها يوم الأربعاء الماضي، واجهت العارضة البريطانية أزمة محرجة بسبب ملابسها، والتي رصدتها عدسات الباباراتزي ونشرتها، حيث لوحظت عدة تمزقات في تلك القطعة العلوية الجريئة التي ارتدتها.







كاردي بي

في وقت سابق من هذا العام، تمزق جمبسوت كاردي بي من المؤخرة أثناء إحدى حفلاتها، مما اضطرها لتبديل ملابسها وإكمال حفلها بالروب وملابسها الداخلية.







بريتني سبيرز

بالإضافة إلى كاردي بي، تعرضت بريتني سبيرز لموقف مشابه منذ فترة طويلة، حيث تمزق سحاب الجمبسوت أثناء حفل في لاس فيغاس أمام آلاف الجماهير.

كريسي تيغن

غالبًا ما تعتمد كريسي إطلالات جريئة، ولكن خلال حضورها حفل توزيع "جوائز الموسيقى الأمريكية" AMAs، وضعتها جرأة اطلالتها في مأزق.

كاتي بيري

تتميز كاتي بيري بتفانيها في أعمالها وحفلاتها، فضلًا عن حماستها الشديدة أيضًا، فأثناء تقديم عرض لها خلال حفل "إم تي في"، تعثرت كاتي على المسرح وسقطت على كعكة ضخمة.





فيرغي

من بين مختلف المواقف التي قد تخطر على البال، رصدت العدسات لحظة تبول فيرغي على نفسها خلال حفل مباشر لها على المسرح.

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