تايلور سويفت تعود في فيلم جديد.. إليك بعض التفاصيل

مشروع راسل الجديد سيضم مروحة واسعة من النجوم، من بينهم مارغو روبي وكريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن ورامي مالك وزوي سالدانا وآنيا تايلور ــ جوي وكريس روك ومايك مايرز وروبرت دي نيرو ومايكل شانون وتيموثي أوليفانت.



وبحسب موقع «هوليوود ريبورتر»، تولّى راسل كتابة سيناريو الفيلم المرتقب، كما سيتشارك الإنتاج مع ماثيو بودمان، من دون الكشف عن تفاصيل حبكة الشريط الذي انتهي تصويره في لوس أنجليس على أن تطلقه استديوات 20th Century في وقت لم يُحدد بعد.

يشكّل الشريط عودة تايلور سويفت إلى السينما منذ ظهورها في فيلم Cats عام 2019. أما مشاركاتها التمثيلية الأخرى، تشمل دورها في فيلمَيْ Valentine's Day وThe Giver، بالإضافة إلى وثائقي Miss Americana (نتفليكس).

تجدر الإشارة إلى أنّ الفنانة البالغة 31 عاماً فازت، أخيراً، بجائزة ألبوم العام في احتفال «غرامي» عن ألبومها «فولكلور» الذي كان الأكثر مبيعاً خلال عام 2020.