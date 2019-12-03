تعاون ملكي هوليوودي في آسيا بين ميشيل أوباما وجوليا روبرتس.. ما المناسبة؟

تتعاون الممثلة الأسطورية "جوليا روبرتس" والسيدة السابقة الأولى "ميشيل أوباما" للتركيز على تعلّم الفتيات وتمكينهم من خلال رحلة مشتركة إلى آسيا.

وستسافر كل من جوليا وميشيل إلى فيتنام في 9 من ديسمبر وستشاركان في تحالف فرص الفتيات التابع لمؤسسة أوباما، حيث ستلتقيان مع منظمات تعليمية للفتيات المراهقات.

وخلال الفترة ما بين 10 إلى 14 ديسمبر ستسافران إلى كوالالمبور في ماليزيا للمشاركة في برنامج القادة: برنامج آسيا والمحيط الهادىء، حيث سيستضيف المنظمون حوالي 200 قائد من 33 دولة ومنطقة آسيا والمحيط الهادىء.

وستشارك السيدة أوباما وجوليا في تأملات حول رحلتهم إلى فيتنام ومحادثات، حيث سيكون الحدث مغلق أما الجمهور ولكن سيتم عرض جلسات معينة عبر البث المباشر في الساهة العاشرة مساءً.

وينضم إليهما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أيضاً في هذه المحادثات مع الدكتورة مايا سويتورو في اليوم التالي.

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