تعرّف على مُقدّم ومقدّمة حفل غولدن غلوب 2020!

سيقام حفل توزيع الجوائز السنوي "غولدن كلوب" يوم الأحد القادم في لوس انجلوس وتم عمل قائمة مقدمي العروض المعلنة لهذا العام.

وأكدت رابطة مطبعة هوليوود أسماء النجوم الذين سيقدمون العروض المعلنة فبالإضافة إلى ريكي جيرفايس الذي سيقدم العرض للمرة الخامسة ستنضم مارغوت روبي وكيت هارينجتون للقائمة.

وفي بيان أصدرته الرابطة يوم أمس الجمعة عبر تويتر كشف أن مارغوت ستنضم إلى تشارلز ثيرون وكيت هارينجتون إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى بما في ذلك هارفي كيتل، سلمى حايك، ورامي مالك بالإضافة إلى داكوتا فانينغ.

وفي الوقت نفسه كشف البيان بأن قائمة الطعام حدث هذا المساء ستكون مضمنة أصناف النباتا بالكامل من أجل رفع الوعي البيئي حول استهلاك الأغذية والنفايات.

وسيحصل جميع الضيوف البالغ عددهم 1300 شخص على وجبة مكوّنة من ثلاث أطباق برعاية الشيف ماثيو مورغان في فندق بيفرلي هيلز.

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