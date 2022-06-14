تفاصيل تعرّض سلمان خان لمحاولة اغتيال.. أول ظهور له بعد نجاته من الموت

هيا حازم

تعرّض النجم البوليوودي الشهير "سلمان خان" لمحاولة اغتيال كادت ان تودي بحياته خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد تلقيه العديد من التهديدات بالقتل

سلمان خان ينجو من عملية اغتيال

وفي تفاصيل نجاته من عملية الاغتيال فقد أرسل "لورنس بيشوني" وهو واحد من أشهر واخطر رؤساء العصابات في الهند قنّاص محترف مع سلاح صغير كان مخبأ بغلاف للهوكي وذلك من أجل سلمان خان والتخلص منه

وكان القاتل المأجور يقوم كل يوم بتتبع ورصد تحرّكات النجم البوليوودي سلمان خان حيث عرف أنه في كل يوم في الصباح يركب دراجته الهوائية دون وجود أي مرافق معه وهو الوقت الأنسب من اجل اغتياله

واراد القاتل استغلال هذا الأمر لاغتيال نجم بوليوود سلمان خان الا ان الفنان الهندي وفي اليوم المحدد لاغتياله كان قد قرر اصطحاب عدد من الحراس معه في جولته وهو ما أنقذ حياته حيث تراجع القاتل الماجور عن تنفيذ العملية في هذا اليون.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الحادثة وكيف تم كشفها أو ماذا حلّ بالقاتل ولكنّ كان الظهور الاول لسلمان خان بعد نجاته من عملية الاغتيال في احتفال عضو مجلس الشيوخ الهندي حيث تم مشاركة صور سلمان خان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين مختلفة ابرزها الظهور الاول للفنان الهندي سلمان خان بعد نجاته من الموت

اغتيال الفنانين البوليوديين

يسعى رئيس العصابة المتواجد في السجن في بومباي "لورانس بيشوني إلى استهداف عدد من نجوم بوليوود، حيث كان هو المتهم الاول بقتل المغني الهندي سيدهو موس والذي وجد مقتولاً برصاصات عديدة عند سيارته قبل فترة قريبة في خبر صادم للوسط الفني الهندي

وكان لورانس قد نشر مقطع فيديو يقوم فيه بتهديد النجم الهندي الشهير بالقتل، وذلك بعد أن قام الأخير باصطياد ظبي في منطقة في الهند خلال أحد اجازاته وهو أمر محرّم لدى الديانة التي ينتمي إليها زعيم العصابة حيث رأى رئيس العصابة أن خان استفز طائفته بهذا الأمر، وبعد التهديد حرصت السلطات الهندية على توفير الحماية للفنان الهندي وتشديد الحراسة عليه