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توبا بويوكوستن ستصبح تمثال شمعي.. وجلسة تصوير فريدة من نوعها

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:14
توبا بويوكوستن
توبا بويوكوستن

أعلن متحف الشمع العالمي "مدام توسو" والذي يعرض جميع التماثيل للشخصيات المهمة في العالم، عن البدء بتصميم تمثال للنجمة التركية "توبا بويوكوستن".

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وسيوضع التمثال في فرع المتحف الشمعي في تركيا، حيث سيستغرق مدة تصميم التمثال ثمانية أشهر وسيوضع في المتحف في عام 2022.

توبا بويوكوستن وجلسة تصوير فريدة من نوعها

تم التقاط عدة صور للنجمة التركية "توبا بويوكوستن" بتقنية تصوير جديدة استخدمت لأول مرة، حيث استخدمت فيها ما يقارب الـ 96 كاميرا مختلفة.

توبا بويوكوستن وابنتيها التوأم

نشرت النجمة التركية خلال وقت سابق صورة لطيفة لها تجمعها مع ابنتيها التوأم عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، حيث بدت ملامحهما متقاربة نوعا ما.

توبا بويوكوستن والزواج

تزوجت توبا من الفنان التركي أنور صايلاك حيث أنجبت منه ابنتيها التوأم لتنفصل عنه بعد ذلك وبقيت حضانة الطفلتين لديها.
وكشفت توبا عن رأيها حول الزواج بانه عبارة عن منظومة فاشلة جداً فقالت: "إن ايجاد شخص يشبهك وتعيش معه طول العمر هو أمر صعب للغاية".

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