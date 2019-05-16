جوليان مور تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي.. "الأسود سليق بها" (صور)

لا يمكننا التصديق أن الممثلة الأمريكية "جوليان مور" على أبواب الستينات من عمرها، فهي تتمتع بجمل شبابي وجسد مثالي متناسق،وبشرة خالية من العيوب، تحسدها عليه شابات في العشرينات من عمرهن.

خطفت "جوليان" مور"، البالغة من العمر 58 عامًا، الأنظار بجمالها الاستثنائي حينما أطلَّت على السجادة الحمراء بإطلالة سوداء غاية في الأناقة والرقي في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71؛ لحضور العرض الأول لفيلم" Les Misérables" من إخراج مخرج الأفلام " Ladj Ly".





اختارت "مور" فستان من العلامة التجارية العالمية "لويس فيتون" أسود اللون، جاء الجزء العلوي منه على شكل بوليرو أسود من الجلد مُزيَّن بقماش الدانتيل الأبيض الذي انسدل بطريقة انسيابية مُضفيًا مزيدًا من الرقي، أما الجزء السفلي جاء على شكل تنورة بنسل ضيقة ذات فتحة جانبية طويلة تصل لأعلى الركبة مُستعرضةً ساقيها الرشيقتين.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج من الألوان الترابية، وتزيَّنت بأقراط ألماسية طويلة من مجوهرات "شوبارد".

وتأتي إطلالتها المُبهرة بعد مطالبتها بالمساواة بين الجنسين في هوليوود في حدث ماستركارد ماستر كلاس يوم الأربعاء الماضي.

اقرأ المزيد حول جوليان مور على Buzz بالعربي: