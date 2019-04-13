جوني ديب يستمر بمضايقة زوجته..وعامل مبنى يصفه بالمجنون

لاتزال المشاكل والخلافات تتصاعد بين النجمين الزوجين "جوني ديب" و "آمبر هيرد"، فمن اتهام جوني لها بالخيانة، لتقديم آمبر دعوى ضده باعتدائه عليها جسدياً ولفظياً، وصولاً إلى نشر صور خاصة لخزانة الممثلة المدّمرة، بعد أن قام جوني بتحطيمها وهو في حالة من الهيجان، بعد رفعه دعوى التشهير ضد آمبر.

وتٌظهر الصور رفوف الملابس المكسورة والملابس المبعثرة والأحذية المتناثرة، التي تغطي أرضيات الشقة في مبنى penthouse في لوس أنجلوس، حيث تحتفظ آمبر بحاجياتها هناك، والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، حيث تم تبادل الصور من خلال رسائل نصية بين موظف يعمل لدى الزوجين وعامل في المبنى، وتظهر الرسائل الموظف وهو يقول لعامل المبنى: "صباح الخير ياسيدي..جوني دمّر خزانة الملابس في الشقة، وهناك العديد من الأضرار التي لحقت بالمكان، أنت الشخص الذي يجب أن أتحدث معه، صحيح؟"، حيث ردّ العامل الذي يعمل في المبنى الذي يعيش فيه جوني، بأنه سيتعامل مع الموقف في الحال.

وخلال وقت سابق من عام 2015، وتحديداً بعد مرور شهر على زواجهما، اتهم جوني زوجته بخيانته مع "بيلي بوب"، أثناء تواجده في العمل خارج البلاد، وعلى الرغم من إنكار كل من بيلي وآمبر لهذا الاتهام، إلّا أن جوني منذ ذاك الوقت قد جنّ جنونه، حيث بدأ بتعنيف آمبر جسدياً ولفظياً وتقديم دعوة تشهير ضدها، وقامت الأخيرة بالرد على كل هذه الاتهامات بتقديم الأدلة للمحكمة خلال دعوة التعنيف ضد زوجها.

وكشف محامي الممثلة آمبر، عن رأي النجمة فيما يفعله زوجها، حيث قال: "جوني ديب اعتدى جسدياً ولفظياً على آمبر هيرد منذ طلاقهما، ومازال السيد جوني يواصل مضايقاته العلنية لزوجته وذلك من خلال تحطيمه لممتلكاتها، لقد مضى وقت طويل ونحن نعطي فرصة، حتى ينتهي سلوك السيد ديب الحقير، لكن اليوم قدّمنا هذه الأدلة والصور للمحكمة كحجة على سوء معاملته".

ويشار إلى أن الممثل جوني ديب كان قد رفع دعوى تشهير بحق زوجته الممثلة آمبر بقيمة 50 مليون دولار، حيث تسببت بالضرر الكبير لمهنته المتراجعة فعلياً، وذلك عندما تحدثت عن العنف الجسدي ضد المرأة لصحيفة واشنطن بوست، على الرغم من أنها لم تذكر اسم جوني ديب، لكنها أشارت إلى انفصالها المضطرب والمصحوب بالعنف.

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