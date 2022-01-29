جون ترافولتا في االسعودية.. ورسالة للشباب السعوديين خلال حفل جوائز Joy Awards

تواجد النجم الهوليوودي العالمي "جون ترافولتا" في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، بعد ان قام بزيارتها قبل أربعة أعوام من الوقت الحالي.

جون ترافولتا في السعودية للمرة الثانية

يشارك النجم العالمي جون ترافولتا في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي ال شيخ حيث تم عرضه في 27 الشهر يوم الخميس الماضي وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض نسخته الثانية

وحصد الفنان العالمي الشهير جائزة "الانجاز مدى الحياة"، حيث سلّم هذه الجائزة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وخلال تواجد الفنان العالمية على المسرح توجّه بالشكر لجميع العاملين على هذه الجائزة وعبّر عن سعادته لحصوله على هذه الجائزة.

تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا .. بجائزة الإنجاز مدى الحياة ✨

في الحفل الأضخم لتكريم ألمع النجوم .. حفل توزيع جوائز #JoyAwards ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/izLGIvle97 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

الفنان العالمي يوجّه كلمة للشعب السعودي

وتوجه النجم العالمي بخطاب عاطفي ولطيف للشعب السعودي، حيث قال لهم: "استمروا في الحلم، واحلموا أكثر فأكثر، لأن أحلامكم يمكن أن تصبح حقيقة كما أرى".

وحفل Joy awards يهدف إلى تكريم صناع الفن والترفيه في الوطن العربي والعالم من قطاعات مختلفة، وتواجد في الحفل عدد كبير من النجوم العرب كما تواجد الفنان العالمي جون ترافولتا والفنان الهندي الشهير شاروخان