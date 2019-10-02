جيجي حديد المرأة الخارقة التي أنقذت عرض شانيل!

اضطرت عارضة الأزياء "جيجي حديد" إلى التعامل بنفسها مع المشكلة التي واجهتها أمس الثلاثاء في عرض شانيل لربيع / صيف 2020 خلال أسبوع الموضة في باريس.

كانت جيجي ترتدي هوت شورت أسود مع بلوزة مموجة الألوان بالأسود والأبيض، كما اختارت جورباً وحقيبة يد وحذاء مطابق لونه للشورت من مجموعة شانيل، وكانت في وضعية مائلة على الحديد وتنظر من بعيد، مما جعلها في وضع يسمح للتدخل.

كان العرض يسير بشكل مميز إلى أن اقتحمت نجمة اليوتيوب ماري بينولييل أعلى المسرح ودخلت بين العارضات وهي بإطلالة سوداء وبيضاء بالكامل وأكملت المسير.

فلعبت جيجي دور البطولة وهي تقوم بسحب ماري في الاتجاه المعاكس للعرض لتبعدها عن المسرح، بينما كانت ماري في البداية تبتسم ثم ما لبثت أن احتجت على جيجي، ثم حاول الأمن الهرولة إلى المسرح لمساعدة جيجي في هذه المشكلة إلا أن فشل في الوصول في الوقت المناسب.

لم تعلّق مجموعة شانيل على العرض بشيء، إلا ان ماري انتقلت لوسائل التواصل الاجتماعي للتوضيح فقالت: "لقد قمت بهذا الشيء لأنني كنت أرغب دائماً في السير على الممر مع العارضات، وقد وجدتُ بأن أفضل عرض كان شانيل"، وتتفهم ماري بأن هذا يمكن ان يسبب المشاكل لكن هدفها هو إضحاك المجتمع على الرغم من انشغاله.

وليست هذه المرة الأولى التي تقتحم فيها ماري المسرح خلال أسبوع الموضة في باريس، فقد ظهرت خلال عرض Etam في اليوم الأول من الأسبوع، ولكن على النقيض من شانيل بدت عارضات الأزياء سعيدات بها على عكس جيجي.

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