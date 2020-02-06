جيجي وبيلا حديد في جلسة تصوير لصالح بيربري.. وانضمام عارضة ذات أصول عربية

اختارت العلامة التجارية العالمية "بيربري" عارضتي الأزياء الأمريكيتين ذوات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" و"جيجي حديد" ترويجًا لمجموعة ربيع 2020، وان كنت تعتقد أن الوضع لن يزداد إثارة فـ"كيندال" ستشعل الأجواء.

في سلسلة الصور ومقاطع الفيديو التي تم إصدارها مؤخرًا، تظهر عارضتا الأزياء العالميتين جنبًا إلى جنب مع زميلاتهن عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر"، "بنجى آرفاي"، عارضة الأزياء الصينية"ها كونغ"، عارضة الأزياء الدنماركية "فرجا بيه إريسينسن"، بالإضافة إلى عارض الأزياء الصيني "نوزومو إيتو"، ولاعب كرة القدم "ريس نيلسون".

كما شاركت عارضة الأزياء الهجيبة "منى توجارد"، ذات الأصول الصومالية، التركية، الدنماركية، الإثيوبية.

ارتدت "جيجي حديد" وشقيقتها الصغرى أحدث الإطلالات المؤلفة من ملابس سهرة، معاطف مميزة، وإكسسوارات بألوان الباستيل والبيج، التي تمزج الأناقة والكلاسيكية.

وأشرف على جلسة التصوير مصور الأزياء الهولندي "ديو إنيز وفينوود".

وأعربت "بيلا" عن سعادتها للعمل مه صديقها "ريكاردو"، كبير مسؤولي الإبداع في بربري، والذي ساعدها منذ الصغر في مجال عرض الأزياء.

وهنا نستعرض بعض لقطات جلسة التصوير:























