جيسيكا ألبا في أول ظهور علني ونادر لها مع زوجها وأطفالها الثلاث

عقدت مؤسسة Baby2Baby الخيرية حفل العيد السنوي لها في لوس أنجلوس يوم أمس الأحد وكالعادة حضر العديد من النجوم البارزين الذين تبرّعوا بمواردهم لجمع الأموال للأطفال الذين يعيشون في فقر.

وظهرت النجمة "جيسيكا ألبا" التي تعمل في مجلس الإدارة بمظهر علني ونادر مع عائلتها الصغيرة المكوّنة من زوجها كاش وارين وأطفالها الثلاث هونور وهافن وهايز.

وكانت جيسيكا بكامل أناقتها وبساطتها وهي ترتدي جمبسوت من المخمل الأسود والذي تكوّن من شيالات عند الاكتاف كما نسّقته معه قميص أبيض وحقيبة كتف وحذاء مطابق لونه للجمبسوت.

أما زوجها فقد كان يرتدي قميصاً من الكاروهات الأبيض والأسود مع بنطال أسود وفتياتها يرتدين بلوزة من الصوف مع تنورة سوداء والأخرى جمبسوت أسود وقميص أبيض، بالإضافة إلى الصغير الذي ارتدى بنطال أسود مع بلوزة من الصوف.

وانضم إليها خلال الحدث زميلتها بوسي فيليبس التي ارتدت جمبسوت ملوّن من الساتان نسّقته مع حقيبة كتف برتقالية وحذاء أسود، بالإضافة إلى عارضة الأزياء مولي سيمس والتي تواجدت مع عائلتها في الحدث.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: