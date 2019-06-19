جيم كاري يرفض التقاط السيلفي مع المعجبين..هل ترى سببه مُقنع؟!

يتعامل كل نجم على طريقته الخاصة مع معجبيه ومحبيه، فكتشفنا مؤخرًا أن النجم الكندي "كيانو ريفز" يحاول تجنب لمس السيدات حينما يقتربن منه لالتقاط الصور، حيث يضع يديه بعيدًا عن أجسادهن مُتظاهرًا بعناقهن.

Lol Keanu ain’t taking no chances. 😂😂 pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019

وفي وقت سابق، كشف النجم الكوميدي الأمريكي "جيم كاري" أنه لا يحب التقاط صور السيلفي مع محبيه، وأوضح أنه يفضل تبادل أطراف الحديث معهم بدل الوقوف والتقاط الصور وتحديدًا صور السيلفي.

وأعرب الممثل البالغ من العمر 57 عامًا عن انزعاجه من صور سيلفي لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، وصرَّح قائلًا: "لقد تخليت عن فكرة أن أتحول لشيئ لشخص ما منذ زمن طويل، لا أشعر أن هناك مسؤولية ملحة لإرضاء الجميع."





وتابع: "الأمر لا يعني أني لست شخصًا لطيفًا مع الآخرين، لكني أفضل أن ألقي التحية، وأسأل عن اسمك، وكيف كان يومك أكثر من التقاط سيلفي التي باعتقادي توقف الحياة."

وأضاف أن تغيير وضعية وشكل ملامح وجهك لالتقاط صورة من أجل تحميلها عبر موقع "إنستغرام"، يمنح الفرد إحساس زائف بالأهمية، وتأكيدًا على فكرته لجأ إلى "ستيف جوبز" كمثال على رأيه، حيث كان مؤسس شركة "آبل" يهرب ممن يطلبون منه التقاط الصور.