جينيفر أنيستون تحرج جيمي كيميل في برنامجه.. ما قصة الرسالة؟

ظهرت النجمة "جينيفر أنيستون" ضيفة في برنامج Jimmy Kimmel Live، يوم الخميس الماضي مع آدم ساندلر، وذلك للترويج لفيلمهما الكوميدي الجديد Murder Mystery، والذي سيعرض في 14 يونيو.

وخلال المقابلة حصلت جينيفر على بعض المتعة على حساب جيمي كيميل، حيث طلبت منه الحصول على نص الرسالة التي بعثها لزوجته في وقت سابق من هذا العام، وذلك خلال رحلة إلى المكسيك بمناسبة عيد ميلاد جينيفر أنيستون، والتي كانت مضحكة وغير مناسبة للوضع.

وتفصيلاً لما حدث وقتها، استذكرت جينيفر التجربة المروّعة في الرحلة، حيث قالت: "عند الإقلاع سمعنا انفجاراً ضخماً، غادرت الطائرة في البداية من مطار لوس أنجلوس باتجاه كابو سان لوكاس في المكسيك، لكن فجأة تم توجيه الطائرة إلى مطار في كاليفورنيا، بسبب مشكلة في الإطارات، وأنا لدي خوف حقيقي من الطيران".

وتابعت قصتها قائلةً: "بعد ساعتين، جاءت المضيفة لتقول أن الطيارون يودو أن يتحدثوا إلي، فأرسلت صديقتي لمعرفة ما يجري، كما اتضح أن الطائرة فقدت الإطار بالكامل، وسيضطرون لهبوط اضطراري، وبدأ الجميع بإرسال رسائل نصية إلى أطفالهم وأزواجهم"، وقاطعها كيميل صارخاً: "لقد كنت واحداً منهم، كنت على جوجل أبحث عن كيفية الهبوط بدون إطارات".

وأخرجت جينيفر هاتفها الخلوي لتختتم القصة، حيث قالت: "بعثت مولي له رسالة "جيمي أنا أحبك، وأحب جين، كنت دائماً زوجاً رائعاً""، حيث ردّ جيمي عليها: "لقد اشتركت الآن في Tinder، لكني أعدك بعدم تفعيل الحساب حتى نعرف ما هو"، كما قام بتضمين صورته الشخصية للصفحة.

ودافع جيمي عن نفسه بقوله: "أنتم تعرفون، كنت أحاول تغيير الحالة المزاجية لزوجتي، والتخفيف من التوتر".

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