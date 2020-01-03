جينيفر لوبيز أنوثة طاغية بالوردي في مهرجان Palm Springs Film Festival (فيديو)

خطفت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" الأضواء حال سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان Palm Springs International Film Festival يوم الخميس الماضي، وزادها أناقة وجمالًا خطيبها لاعب البيسبول الأمريكي "أليكس رودريغوز".

أبرزت "جينيفر لوبيز" (50 عامًا) أنوثتها وأناقتها مُرتديةً فستان سترابلس من قماش الساتان الثقيل من توقيع مصمم الأزياء البريطاني "ريتشارد كوين"، جاء بتنورة نفاشة بكسرات عريضة وذيل طويل اسندل وراءها، وما زاده أناقة الطبعات المورَّدة باللون الوردي والأوراق الخضراء.









وأكملت "لوبيز" جمالها الأخاذ بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، في حين طبَّقت مكيتج عيون وردي مُلفِت وأحمر شفاه وردي فاتح، وتزيَّنت بأفراط ألماسية مُرصَّعة بحجر الزمرد الأخضر، وزادت طولها بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ وردي، وحملت كلاتش وردية لمَّاعة.

من جهة أخرى، تألَّق "أليكس رودريغيز" ببدلة توسكيدو سوداء نسَّقها مع قميص أبيص وربطة عنق سوداء، كما وثَّق الأمسية اللطيفة واستعداد خطيبته قبل الحفلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "لوبيز" و"أليكس" أعلنا خطوبتهما في شهر مارس عام 2019 بعد عامين من المواعدة، ويعتبر هذا الزواج الرابع بالنسبة لـ"لوبيز".