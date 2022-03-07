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حقائق صادمة حول طلاق بيل غيتس وزوجته.. ما علاقة جيفري إبسين؟

منشور 07 آذار / مارس 2022 - 05:51
بيل غيتس وميليندا غيتس
بيل غيتس وميليندا غيتس

عادت قضية طلاق الملياردير العالمي "بيل غيتس" وزوجته ميليندا إلى الواجهة من جديد بعد مرور ما يقارب العام ونصف على انفصالهما.

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ميليندا توضّح أسباب طلاقها من بيل غيتس

تحدّثت ميليندا في مقابلة لها مع قناة CBC يوم الخميس الماضي حول طلاقها من زوجها رجل الأعمال والملياردير العالمي.

واكّدت ميليندا خلال حديثها بان أحد اهم أسباب طلاقها من الملياردير العالمي هو خوفها وعدم رضاها من الاجتماعات العملية التي كان يقوم بها بيل غيتس مع رجل الأعمال جيفري إبسين المتهم بقضايا تحرش

وقالت الزوجة السابقة لبيل غيتس والتي تبلغ من العمر 57 عاماً بانها اعترفت خلال وقت سابق لزوجها بأنها تشعر بعد الراحة والرضا نحو جيفري إبسين، وبالرغم من حديثها هذا الا أنه لم يقطع علاقته به أبدا حتى بعد ان اعترفت بمخاوفها.

وأشارت ميتيلندا إلا ان هناك العديد من الكوابيس التي راودتها بشأنه، وأكدت بان هذا كان أحد أسباب طلاقها من زوجها.

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بيل غيتس وزوجته

طلاق بيل غيتس وميتيلندا غيتس

اتفق الزوجان على الانفصال خلال شهر أغسطس من العام الماضي وذلك بعد زواج دام لأكثر من 27 عاماً، وكان الثنائي قد اتفقا على تقسيم ممتلكاتهما التي تقدر بـ 130 مليار دولار والتي تشمل العديد من الاستثمارات.

وأكد الثنائي بأنهما سيواصلا العمل معا كرئيسين في مؤسستهما الخيرية التي تكافح الفقر والمرض، حيث أكّدا خلال وقت سابق بان أعمالهما ستسير معاً ولكن كزوجين غير قادرين على الاستمرار.
 

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