خواكين فينيكس من هيكل عظمي إلى رجل بكرش.. شاهد صوره الصادمة

إن تجسيد شخصية ما تطلب من النجم أن يتقمصها بكل حذافيرها، فقد يتطلب الأمر تغيير شكله أو زيادة وزنه أو إنقاصه، فضلًا عن العمل على تعبيراته وانفعالاته الأدائية.

حينما قرر النجم الأمريكي "خواكين فينيكس" أداء دور "آرثر فليكس" في فيلم Joker، الذي حصد شهرة كبيرة ونجاحًا ساحقًا، تطلب منه الأمر إلى خسارة 25 كيلو غرام كي يبدو نحيلًا للغاية حتى بانت عظام قفصه الصدري، وها هو مجددًا يعمل على اكتساب وزنًا لدوره الجديد في فيلم درامي.





التقطت عدسات الباباراتزي عدة صور لـ خواكين فينيكس، البالغ من العمر 46 عامًا، بجسد ممتلئ وكرش متدلي وشهر يغزوه الشيب خلال تواجده في موقع تصوير فيلمه القادم " Disappointment Blvd" في مدينة مونتريال الكندية يوم الثلاثاء الماضي.

يركز الفيلم، من إخراج آري أستور، على قصة واحد من أكثر رواد الأعمال نجاحًا في كل العصورالذي يلعب دوره فينيكس.

يأتي هذا المشهد بعد ثلاث سنوات من إصابة الممثل بـ "اضطراب" بعد أن خسر 25 كيلو غرامًا بسبب لعبه دور الجوكر الذي كان السبب في حصوله على جائزة الأوسكار.