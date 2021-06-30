دوا ليبا تعترف بأنها غير معجبة بذوق حبيبها أنور حديد خاصة بهذا الشيء!

تحدّثت النجمة البريطانية ذات الأصول الألبانية "دوا ليبا" عن تفاصيل علاقتها بصديقها أنور حديد وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة فانيتي فير لعدد يوليو/أغسطس.

وكشفت "دوا ليبا" أنها ليست من المعجبين بذوق حبيبها عندما يتعلّق الأمر بنشر بعض الصور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت "دوا ليبا" خلال المقابلة: "إنه شيء لطيف أن يحب أنور الصور القبيحة لي، ولقد سمحت له بنشر هذه الصور بالرغم من أنني أكرهها".

وناقشت "دوا ليبا" سياستها في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أنها تقوم بسؤال حبيبها البالغ من العمر 22 عامًا قبل نشر أي صورة عبر الانترنت.

وأوضحت: "أحب أن أسأله دائمًا عما إذا كان يحب صوره قبل أن أنشرها أم لا ولكني أعتقد أنه من الجميل أنه يحب الصور االقبيحة لي، وأنا أحبه وأتركه ينشر الصورة رغم اني أكرهها".

ويشار إلى أن "دوا ليبا" بدأت بمواعدة أنور حديد عام 2019 حيث منحا المعجبين لمحة عن علاقتهما الرومانسية كما قضت "دوا ليبا" بعض الوقت في مزرعة عائلة أنور عام 2020.

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