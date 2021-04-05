ديمي لوفاتو تفكر بالتبني دون رجل.. "لقد فعلت كل شيء"!

أبدت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو رغبتها في أن تصبح أمًا عزباء وتتبنى طفلًا في المستقبل القريب.

تحدَّثت ديمي لوفاتو حول الأمومة خلال مقابلة لها مع موقع SiriusXM، فحينما سألتها مقدمة البرنامج حول إمكانية تبنيها لطفل، فأجابت: "أوه نعم، لأنني لا أفكر في إنجاب أطفال بعد الآن، لكن حتى لو أردت أن أفعل ذلك، فأنا لا أشعر أنني مضطرة إلى انتظار شريك. فقد فعلت كل شيء."

وفي وقت سابق، أوضحت لوفاتو، البالغة من العمر 28 عامًا، أنها ترغب في تبني بعض الأطفال، وصرَّحت خلال لقائها في برنامج The Joe Rogan Experience: "في هذه اللحظة، أريد تبني أطفالًا بالتأكيد، كما أنني لا أعرف إذا ما كنت سأنتهي مع رجل أم لا، لذلك لا أستطيع تخيل نفسي حامل بطفل."

وأثناء مناقشة حياتها الجنسية، صرحت لوفاتو: "لا أعرف، أنا اتبع السيولة الجنسية الآن، وجزء من السبب الذي يجعلني مرنة للغاية، لأني كنت منغلقًة جدًا.. شعرت بالكثير من الخجل لأني نشأت في تكساس كمسيحية، لذلك انغلقت على نفسي قبل أن أدرك ما أشعر به".

وأشارت النجمة أنها توقفت عن التخطيط لشيء، فهي تعلم أن حياتها لا تسير وفق خططها.

يذكر أن لوفاتو أعلنت خطوبتها من ماكس في يوليو 2020 بعد أربعة أشهر من مواعدتهما، بكنهما انفصلا في شهر سبتمبر من العام نفسه.