ذا ويكند يثير جدلاً كبيراً في صورته على غلاف ألبومه الجديد

أثار النجم العالمي "ذا ويكند" جدلاً كبيراً بصورته االتي ظهر عليها على غلاف ألبومه الجديد Dawn FM والمقرر أن يتم إصداره يوم الجمعة القادم 7 يناير.

ذا ويكند يصدم الجمهور

يحاول "ذا ويكند" أخذ عالم الموسيقى ومظهر المغنيين إلى مستوى جديد ونادر حيث ظهر على غلاف ألبومه الجديد بمظهر أكبر سناً بكثير فبدا وكأنه يبلغ من العمر سبعين عاماً.

وكان الشيب يغزر شعر النجم بينما التجاعيد غطت وجهه من خلال التلاعب في الصورة.

وتفاعل الجمهور مع الصورة الغريبة حيث باوا يتسائلون حول محتوى الألبوم الجديد، كما شوّقهم لموعد انطلاق الألبوم حيث سيكون على منصات الاستماع في 6 يناير.

تصريحات ذا ويكند حول صورة غلاف ألبومه

كشف ذا ويكند بانه تم التلاعب في الصورة على هذا الشكل لعدة أسباب وصرّح عنها بقوله: "لقد تعمّدت في جعل مظهري غير جذّاب حتى تصل رسالة بأن كونك ليس جذّاب ليس مهم ولكن السرد والمحتوى هما المهمين".

وتابع ذا ويكند: "إن أهمية ضماذات الرأس تعكس الثقافة السخيفة لمشاهير هوليوود لإرضاء الناس بمظهرهم".