  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. ذا ويكند يثير جدلاً كبيراً في صورته على غلاف ألبومه الجديد

ذا ويكند يثير جدلاً كبيراً في صورته على غلاف ألبومه الجديد

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 05:26
ذا ويكند
ذا ويكند

أثار النجم العالمي "ذا ويكند" جدلاً كبيراً بصورته االتي ظهر عليها على غلاف ألبومه الجديد  Dawn FM والمقرر أن يتم إصداره يوم الجمعة القادم 7 يناير.

اقرأ ايضاًبعد شائعات مواعدتها بعد شائعات مواعدتها "ذا ويكند".. أنجلينا جولي تستمتع بعشاء رومانسي مع زوجها السابق جوني لي ميلر!

ذا ويكند يصدم الجمهور

يحاول "ذا ويكند" أخذ عالم الموسيقى ومظهر المغنيين إلى مستوى جديد ونادر حيث ظهر على غلاف ألبومه الجديد بمظهر أكبر سناً بكثير فبدا وكأنه يبلغ من العمر سبعين عاماً.

وكان الشيب يغزر شعر النجم بينما التجاعيد غطت وجهه من خلال التلاعب في الصورة.

وتفاعل الجمهور مع الصورة الغريبة حيث باوا يتسائلون حول محتوى الألبوم الجديد، كما شوّقهم لموعد انطلاق الألبوم حيث سيكون على منصات الاستماع في 6 يناير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

تصريحات ذا ويكند حول صورة غلاف ألبومه

كشف ذا ويكند بانه تم التلاعب في الصورة على هذا الشكل لعدة أسباب وصرّح عنها بقوله: "لقد تعمّدت في جعل مظهري غير جذّاب حتى تصل رسالة بأن كونك ليس جذّاب ليس مهم ولكن السرد والمحتوى هما المهمين".

اقرأ ايضاًبعد شائعات مواعدتها ذا ويكند يشارك معاناته مع المخدرات.. وهكذاتخلّص منها؟

وتابع ذا ويكند: "إن أهمية ضماذات الرأس تعكس الثقافة السخيفة لمشاهير هوليوود لإرضاء الناس بمظهرهم".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

 

كلمات دالة:ذا ويكندأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...