رسمياً.. الإعلان عن جزء ثانٍ من فيلم "الجوكر" وعودة خواكين فينيكس

أعلن النجم الهوليوودي العالمي "خواكين فينيكس" رسمياً عن البدء بـ الجزء الثاني والجديد من فيلم "الجوكر" والذي حقق نجاح كبير منذ بداية عرضه عام 2019.

ونشر المخرج تود فيليبس صورة غلاف الفيلم الجديد وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث كانت الصورة باللون الأحمر مع اسم الفيلم الجديد Joker: Folie à Deux.

يُشار إلى أن تود فيليبس قام بكتابة الفيلم بالتعاون مع الكاتب والمؤلف سكوت سيلفر، حيث شوّق الجمهور الكبير للجزء الثاني منه مع مفاجأة عودة النجم العالمي خواكين فينيكس الذي قدم أداء مذهل في الموسم الأول من الفيلم

ونشر المخرج صورة للنجم خواكين فينيكس وهو يقرأ سيناريو الفيلم، كما شوّق الجمهور حول أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.

وأعطى عنوان الفيلم ملامح حول قصة الفيلم الجديد خاصة وان العنوان يتضمن Folie à Deux أو معنى "الجنون المشترك" وهو مصطلح طبي نفسي مما أثار الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول وجود شريك في الجنون والشر للجوكر في الموسم الثاني من الفيلم.

وحقق فيلم الجوكر الذي عرض عام 2019 نجاحًا جماهيريًا لافتًا وحظي باشادة واسعة لدى الجمهور والنقاد، كما قدم النجم العالمي خوانكين فينيكس اداء لافت جدًا من خلال تجسيد شخصيته التي تعاني من مشاكل نفسية عديدة حولته من شخص هادئ إلى مجرم يتسبب بالعديد من الفوضى