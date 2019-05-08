رواد مواقع التواصل يختارون أسماء طريفة لمولود ميغان وهاري.. لا حدود لخيالهم!ّ

ينتظر محبو العائلة المالكة البريطانية بفارغ الصبر معرفة الاسم الذي اختاره دوقا ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" لطفلهما الملكي الأول، حيث يُرجح اختيار اسماء تقليدية للطفل مثل "هينري".

رحب الأمير "هاري" وزوجته "ميغان ماركل" بابنهما في ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين، لكنهما وعدا محبيهما بعدم الإفراج عن اسمه حتى إعلانهما الرسمي يوم الأربعاء، فلا يزالان يفكران بالاسم المناسب له.

في هذه الأثناء، بدأت التكهنات حول ما سيختاره الزوج الملكي، بعدما صرَّح مصدر لشبكة CBS أن الزوجين من المرجح أن ينتقيا اسمًا يناسب الثقافة الأمريكية والبريطانية، ويبدو أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعدوا الحدود باختيار أسماء غريبة وطريفة بإمكانها تقريب الفجوة بين البلدين.

ومن بين الأسماء التي اختيرت "ماركي ماركل" المستوحى من النجم الأمريكي "مارك والبيرغ"، واسم "لين مانويل دمبلدور" المستوحى من اسم النجم الأمريكي "لين مانويل" وشخصية "دمبلدور" من فيلم Harry Potter، بالإضافة إلى "كانييه وستمنستر" المؤلف من اسم مغني الراب الأمريكي "كانييه ويست" ومنطقة وستمنستر الإنجليزية.

وأطلق أحدهم عليه اسم "أتلانتك أوشن"، المحيط الأطلسي، إشارة إلى توحيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.















وأكّد الثنائي خبرولادة طفلهما عبر نشر بيان عبر حسابهما الخاص على "إنستغرام"، جاء فيه: "إن دوقة ساسكس والطفل يتمتعان بصحة جيدة، ويشكر الثنائي الملكي الأمير هاري وميغان المتابعين على دعمهم خلال هذا الوقت المميز، وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة".

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