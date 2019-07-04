روح نجمة متوفاة يلاحق روبي ويليامز.. ما فعلته به يثير الخوف!

ادعى النجم البريطاني "روبي ويليامز" أنه لوحق من قبل شبح المغنية الأمريكية "كاس إليوت"، المعروفة باسم "ماما كاس"، بعد استئجاره منزلًا من النجم " دان أيكرويد".

أوضح "روبي ويليامز" أنه أحسَّ بالخوف والرعب حال دخوله المنزل الذي يعود للنجمة الراحلة، التي توفيت عن عمر ناهز الـ32 عامًا في عام 1974 إثر تعرضها لسكتة قلبية، وأوضح أنه خاطب الأرواح بعدما خطت قدماه المنزل، قائلًا: "أعلم أنكم هنا وساحترم مساحتكم الخاصة، لذا أرجوكم أن تحترموا مساحتي أيضًا لأني خائفُ منكم."





واستذكر موقفَا مُرعبًا حينما هبط صديقه، الذي كان يعيش معه في ذلك الوقت، السلالم تغزوا ملامحه الشحوب، وأخبره أن أجرى حوارًا مع شخص لم يكن موجودًا.

وأضاف أن في إحدى الليالي، أضيء التلفاز على أغنية "كاليفورنيا دريمينغ"، الأغنية التي اشتهرت بها "كاس إليوت"، ثم تغيَّرت الأجواء في الغرفة وعمَّ الصمت المكان، حينها بدأ جروه الصغير يخرج أصواتًا ورفض البقاء في الغرفة.

ولم يكن "روبي" الوحيد الذي شعر بروح "كاس"، فقد شعر " دان أيكرويد" بروحها أيضًا، وهذا ما ألهمه لكتابه فيلم Chostbusters عام 1984والذي شارك في تمثيله أيضًا.





وتدور أحداث الفيلم حول 3 علماء غريبو أطوار يتم فصلهم من مراكزهم في جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدموا فيها خدماتهم للناس؛ حيث يطاردون الأرواح الغاضبة، والأشباح الصاخبة وهذا في مقابل المال. الآن ُتفتح بوابة بين الأبعاد على عالم آخر، ويتسرب منها شر رهيب على المدينة.