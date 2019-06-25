زفاف ثاني لشقيق جاريد كوشنر.. وإيفانكا ترامب في مواجهة أعداء والدها!

احتفل الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب "جوشوا كوشنر" بحفل زفافه من عارضة الأزياء "كارلي كلوس"، في وايومنغ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويعد هذا الحفل الثاني لهما، بعد ثمانية أشهر من زواجهما فعلياً في أكتوبر 2018، حيث صرّح مصدر قريب منهما في ذلك الوقت، أن الثنائي لديهما نية لإقامة حفل زفاف كبير للأصدقاء والعائلة في الربيع، وهو ما حدث فعلاً.

وانضم إلى الحفل العديد من أصدقائهم المشاهير، نذكر منهم كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم، ميلا كونيس وزوجها أشتون كوتشر، بالإضافة إلى شقيق العريس الأكبر جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب.

وهذا يعني أن إيفانكا تقابلت وجهاً لوجه مع مشاهير هوليوود، الذين انتقدوا الرئيس ترامب بشكل علني ومكرر، كما شاركوا في الحملة الانتخابية لهلاري كلينتون ضد ترامب، ولكن لم تظهر الصور ما إذا كانت إيفانكا قد تحدثت مع النجوم الذين انتقدوا والدها.

وشارك الضيوف صوراً لأنفسهم وللحفل على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت كارلي مرتدية فستاناً أبيض ناعم، بقصة الأوف شولدر، كما تبيّن أن الحفل مستوحى من الطابع الأمريكي الغربي، حيث ارتدى الرجال قبعات رعاة البقر.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: