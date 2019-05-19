زفاف ملكي ثالث خلال عام واحد.. وغياب ميغان ودوقا كامبريدج

استقبلت العائلة المالكة الضيوف الذين جاءوا لحضور حفل زفاف غابرييلا ويندسور و توماس كينغستون، في أكبر حفل زفاف أُقيم في القصر خلال هذا العام، وغابرييلا هي الإبنة الصغرى للأمير مايكل من أبناء عمومة الملكة.

كان الأمير هاري متواجداً في الحفل، مع بقاء زوجته ميغان في المنزل، على الرغم من أنها الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، حيث وصل إلى هناك برفقة الممثلة صوفي وينكلمان، زوجة اللورد فريدريك شقيق غابرييلا.

ووقف الضيوف بجانب العروسين على درج الكنيسة، بإنتظار التقاط الصور،بينما كانت غابرييلا ترتدي فستاناً أبيض ناعم، من قماش الدانتيل المطرز، من توقيع المصممة الإيطالية لويزا بيكاريا، وتزيّن بذيل طويل، مطابق طولها للطرحة التي وضعتها.

وخلال وقت لاحق، أصدر قصر باكنغهام تفاصيل حفل الزفاف، حيث تم اختيار المصمم بول توماس لتنسيق الزهور البيضاء بأنواعها المختلفة، كما قام العروسان بتقطيع الكعكة التي صنعتها فيونا كيرنز، وهي نفسها التي صنعت كعكة دوق ودوقة ساسكس.

وبالإضافة إلى غياب ميغان عن الحدث، لم يحضر أيضاً دوق كامبريدج الأمير ويليام حفل الزفاف، وذلك بسبب نهائي كأس الإتحاد الأنجليزي في نفس اليوم، ولم تكن زوجته كيت متواجدة أيضاً.

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