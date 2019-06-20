زوجة برادلي كوبر السابفة تكشف خفايا شخصيته.."لئيم ومتعجرف"!

يخفي النجم الأمركي "برادلي كوبر" شخصيته الباردة واللئيمة عن معجبيه ومحبيه حول العالم، إلّا أن النساء اللواتي عاشرنه يعلمن حقيقة طباعه وأهم السمات التي تميِّز شخصيته، ومن المحتمل أن يكون ذلك سببًا في انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية "آريانا شايك".

بالعودة إلى عام 2014، أصدرت الممثلة الأمريكية " جينيفر إسبوسيتو" كتابًا تحت عنوان Jennifer's Way، حيث تحدَّثت عن زوجها السابق "برادلي كوبر" بطريقة مُبهمة، فلم تذكر اسمه صراحةً، بل أطلقت عليه اسم حبيبها السابق فحسب.

وكتبت أنها كانت تحلم بالعثور على حبها في مدينة لوس أنجلوس البائسة، لتنتهي بقبول موعد مع أحد الرجال، ورغم أن العديد من الإشارات التي تدعوها للعدول عن مواعدته، إلّا أنها لم تكترث، فكانت تعتقد أن علاقتهما لن تسير على ما يرام على كل حال.

ثم وصفت "جينيفر" حبيبها، قائلةً: "كان مُضحكًا، ذكيًا، مغرور، متعجرف، وسيدة التلاعب والمناورة"، ورغم أنها لم تجده جذابًا، لكنها اعتقد انها ستستمتع بروح الفكاهة التي يمتلكها.

وواصلت "جينيفر": "تحوَّل الموعد الأول إلى ثاني، ثم رابع.. اسمتعنا بوقتنا، لكن كان يمتلك جانبًا لئيمًا وباردًا، وتتغيَّر شخصيته بلمح البصر"، وأشارت إلى أنانيته في علاقتهما، فكل شيء يتمحور حوله، وحول احتياجاته ورغباته لا أكثر.

يذكر أن "برادلي" و"جينيفر" تزوجا عام 2007، لكن الزواج لم يدم لأكثر من أربعة أشهر.